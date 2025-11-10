خبرگزاری کار ایران
سرگئی شویگو وارد قاهره شد
دبیر شورای امنیت روسیه وارد مصر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،دفتر رسانه‌ای شورای امنیت روسیه اعلام کرد که «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، وارد مصر شد و قرار است با مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشور دیدار و گفت‌وگو کند.

در بیانیه این سرویس اعلام شد: «در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۵، یک هیئت روسی به سرپرستی سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد مصر شد. فائزه ابوالنجا، مشاور امنیت ملی و گئورگی بوریسنکو، سفیر روسیه در مصر از این هیئت استقابل کردند».

در جریان این سفر، شویگو با «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه،  وزیر دفاع و تولیدات نظامی و دیگر مقامات ارشد دیدار خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

