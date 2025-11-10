سرگئی شویگو وارد قاهره شد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،دفتر رسانه‌ای شورای امنیت روسیه اعلام کرد که «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، وارد مصر شد و قرار است با مقامات ارشد سیاسی و نظامی این کشور دیدار و گفت‌وگو کند.

در بیانیه این سرویس اعلام شد: «در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۵، یک هیئت روسی به سرپرستی سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، برای یک سفر کاری وارد مصر شد. فائزه ابوالنجا، مشاور امنیت ملی و گئورگی بوریسنکو، سفیر روسیه در مصر از این هیئت استقابل کردند».

در جریان این سفر، شویگو با «عبدالفتاح السیسی»، رئیس جمهور مصر، مشاور امنیت ملی، وزیر خارجه، وزیر دفاع و تولیدات نظامی و دیگر مقامات ارشد دیدار خواهد کرد.

