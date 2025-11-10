خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روسیه یکی از فرودگاه‌های نظامی اوکراین را بمباران کرد

روسیه یکی از فرودگاه‌های نظامی اوکراین را بمباران کرد
کد خبر : 1712091
لینک کوتاه کپی شد.

هماهنگ کننده گروه‌های وابسته به روسیه در منطقه نیکولاییف تاکید کرد که فرودگاه نظامی وابسته به نیروهای مسلح اوکراین در منطقه خملنیتسکی هدف قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لیبیدیف، هماهنگ‌کننده گروه‌های عملیاتی وابسته به روسیه در استان نیکولایف، اعلام کرد که فرودگاه نظامی استاروکوستیانتینیف متعلق به نیروهای مسلح اوکراین هدف حمله قرار گرفته است؛ جایی که بمب‌افکن‌های تاکتیکی سوخو-۲۴ در آن مستقر هستند  که از این بمب‌افکن‌ها برای شلیک موشک‌های شدو انگلیس استفاده می‌شود.

به گفته این مقام روسی، این فرودگاه برای استقرار جنگنده‌های اف-۱۶ و میراژ-۲۰۰۰ نیز تجهیز شده و به‌دلیل نقش آن در عملیات هوایی اوکراین، از اهداف راهبردی محسوب می‌شود.

روسیه تأکید کرده است که نیروهایش با وجود حمایت‌های گسترده مالی و تسلیحاتی ناتو و متحدان غربی آمریکا از اوکراین، موفق شده‌اند حمله متقابل کی‌یف را ناکام بگذارند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ