روسیه یکی از فرودگاههای نظامی اوکراین را بمباران کرد
هماهنگ کننده گروههای وابسته به روسیه در منطقه نیکولاییف تاکید کرد که فرودگاه نظامی وابسته به نیروهای مسلح اوکراین در منطقه خملنیتسکی هدف قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لیبیدیف، هماهنگکننده گروههای عملیاتی وابسته به روسیه در استان نیکولایف، اعلام کرد که فرودگاه نظامی استاروکوستیانتینیف متعلق به نیروهای مسلح اوکراین هدف حمله قرار گرفته است؛ جایی که بمبافکنهای تاکتیکی سوخو-۲۴ در آن مستقر هستند که از این بمبافکنها برای شلیک موشکهای شدو انگلیس استفاده میشود.
به گفته این مقام روسی، این فرودگاه برای استقرار جنگندههای اف-۱۶ و میراژ-۲۰۰۰ نیز تجهیز شده و بهدلیل نقش آن در عملیات هوایی اوکراین، از اهداف راهبردی محسوب میشود.
روسیه تأکید کرده است که نیروهایش با وجود حمایتهای گسترده مالی و تسلیحاتی ناتو و متحدان غربی آمریکا از اوکراین، موفق شدهاند حمله متقابل کییف را ناکام بگذارند.