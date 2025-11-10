جوزف عون، عازم بلغارستان شد
رئیس جمهور لبنان، این کشور را به مقصد بلغارستان ترک کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از امتیوی، «جوزف عون»، رئیس جمهور لبنان، صبح امروز -دوشنبه- فرودگاه رفیق حریری لبنان را به مقصد بلغارستان ترک کرد.
سفر رسمی عون به دعوت «رومان رادف» رئیس جمهور بلغارستان انجام میشود.
هیئت همراه رئیس جمهور لبنان شامل «یوسف رجی» وزیرخارجه این کشور میشود و «راحب ابو زین» سفیر لبنان در بلغارستان نیز به این هیئت میشود.
در جریان این سفر رئیس جمهور لبنان با همتای بلغارستانی در رابطه با راههای تحکیم و توسعه روابط میان دو کشور در تمامی حوزهها گفتوگو میکنند.