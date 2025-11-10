خبرگزاری کار ایران
الجولانی: در حال تدوین توافق امنیتی جدیدی با اسرائیل هستیم

رئیس دوره انتقالی سوریه در جریان دیدار با سران سازمان‌های سوری ‌آمریکایی بیان کرد که دمشق در حال تدوین توافق امنیتی جدیدی با اسرائیل است.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «محمد الجولانی»‌، رئیس دوره انتقالی سوریه در جریان دیدار با سران سازمان‌های سوری ‌آمریکایی بیان کرد که دمشق در حال تدوین توافق امنیتی جدیدی با اسرائیل است.

الجولانی پیش از دیدار امروز -دوشنبه- خود با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا گفت که دولت سوریه می‌کوشد تا در راستای آمادگی برای مرحله بازسازی، ثبات را در جنوب برقرار کند.

وی اعلام کرد که پرونده لغو تحریم‌های اعمال‌شده بر سوریه به مراحل پایانی خود رسیده است و انتظار می‌رود که نتیجه این پرونده به زودی و پس از دیدار با ترامپ و تعدادی از قانون گذاران امریکایی روشن شود.

در خصوص اوضاع داخلی، رئیس دوره انتقالی سوریه اظهار داشت که ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) در ارتش راه طبیعی حل بحران در سوریه است و طرف آمریکایی در این موضوع نقش آفرینی و کمک می‌کند.

 

