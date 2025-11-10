به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «انور قرقاش»، مشاور دیپلماتیک رئیس ‌امارات، امروز -دوشنبه- گفت که کشورش احتمالاً در نیروی بین‌المللی پیشنهادی برای حفظ ثبات در غزه شرکت نخواهد کرد.

وی در سخنرانی خود در مجمع استراتژیک ابوظبی توضیح داد که امارات متحده عربی ممکن است به دلیل «نبود چارچوب مشخصی برای تنظیم وظایف این نیرو» این تصمیم را بگیرد.

وی توضیح داد: «امارات متحده عربی هنوز چشم‌انداز روشنی از نحوه عملکرد این نیرو ندارد و در این شرایط مشارکت آن بعید است.»

