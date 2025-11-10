پزشکان بدون مرز:
آوارگان الفاشر وضعیتی فاجعهبار دارند
رئیس ماموریت پزشکان بدون مرز در سودان، گفت که آوارگان الفاشر در «وضعیتی غمانگیز» رنج میبرند.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «آلین سرین»، رئیس ماموریت پزشکان بدون مرز در سودان، گفت که آوارگان الفاشر در «وضعیتی غمانگیز» رنج میبرند.
نیروهای پشتیبانی سریع الفاشر، پایتخت ایالت دارفور شمالی (غرب) را تصرف کردند و طبق گزارش سازمانهای محلی و بینالمللی، مرتکب قتل عام علیه غیرنظامیان شدند.
سرین افزود که نبردی که بیش از ۳۰ ماه بین ارتش سودان و نیروهای پشتیبانی سریع ادامه داشته است، موجهای جدیدی از آوارگی را ایجاد کرده است.
سرین تأکید کرد که تیمهای این سازمان قادر به دسترسی به الفاشر برای ارزیابی وضعیت آنجا نیستند.