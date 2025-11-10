خبرگزاری کار ایران
بازداشت معترضان به هوای ناسالم در دهلی نو

پلیس هند در جریان یک اعتراض نادر اقلیمی در نزدیکی بنای یادبود معروف دروازه هند در دهلی نو، ده‌ها نفر را بازداشت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس هند در جریان یک اعتراض نادر اقلیمی در نزدیکی بنای یادبود معروف دروازه هند در دهلی نو، ده‌ها نفر را بازداشت کرد.

این معترضان خواستار اقدام برای مهار معضل سالانه هوای سمی شده بودند که پایتخت و منطقه اطراف آن را فرا گرفته است.

این در حالی است که هر ساله دهلی با معضل آلاینده‌های سمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. 

یکی از شرکت‌کنندگان در اعتراض روز یکشنبه گفت که هوای پاک و سالم حق تمامی آن‌هاست.

