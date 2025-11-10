رزمایش نیروهای زمینی قطر و ایتالیا برگزار شد
وزارت دفاع قطر اعلام کرد که رزمایش مشترک نیروهای زمینی این کشور و ایتالیا با هدف ارتقای سطح کارآمدی و آمادگی رزمی انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رزمایش مشترک نیروهای زمینی قطر و گردانی از نیروی زمینی ایتالیا، تحت عنوان «نصر ۲۰۲۵» به پایان رسید.
براساس بیانیه وزارت دفاع قطر، هدف از این رزمایش، ارتقای سطح نیروهای مسلح قطر در تخصصهای مختلف و افزایش کارآمدی و آمادگی رزمی است.
در این بیانیه اشاره شده است که مشارکت یک گردان از نیروی زمینی ایتالیا با هدف همکاری نظامی میان دو کشور و افزایش سطح و ظرفیت نظامی نیروها در میدان از طریق رزمایشهای مشترک و تبادل تجربه انجام شده است.
نیروهای مسلح قطر سالها است که این رزمایش را در ماه اکتبر برگزار میکنند.