هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین وجود ندارد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، امروز -دوشنبه- اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین نمی‌بیند.

‌نبنزیا در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان ملل متحد نقشی در حل بحران اوکراین ایفا خواهد کرد، گفت: «فکر می‌کنم پاسخ منفی است.»

نبنزیا توضیح داد که «آنتونیو گوترش»، دبیرکل این سازمان، و همچنین افراد نزدیک به او، مانند سخنگوی مطبوعاتی و سایر مقامات این سازمان، «از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند.»

این دیپلمات روس توضیح داد که «به جای پایبندی کامل به ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل متحد، در مورد بی‌طرفی مقامات بین‌المللی، آنها آشکارا در این درگیری جانب یکی از طرفین را می‌گیرند.»

