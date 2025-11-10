خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نبنزیا:

هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین وجود ندارد

هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین وجود ندارد
کد خبر : 1711881
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، امروز -دوشنبه- اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین نمی‌بیند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «واسیلی نبنزیا»، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، امروز -دوشنبه- اظهار داشت که هیچ نقشی برای سازمان ملل متحد در حل بحران اوکراین نمی‌بیند.

‌نبنزیا در مصاحبه‌ای با اسپوتنیک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سازمان ملل متحد نقشی در حل بحران اوکراین ایفا خواهد کرد، گفت: «فکر می‌کنم پاسخ منفی است.»

نبنزیا توضیح داد که «آنتونیو گوترش»، دبیرکل این سازمان، و همچنین افراد نزدیک به او، مانند سخنگوی مطبوعاتی و سایر مقامات این سازمان، «از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کنند.»

این دیپلمات روس توضیح داد که «به جای پایبندی کامل به ماده ۱۰۰ منشور سازمان ملل متحد، در مورد بی‌طرفی مقامات بین‌المللی، آنها آشکارا در این درگیری جانب یکی از طرفین را می‌گیرند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ