دیدار الجولانی با مدیرعامل صندوق بینالمللی پول
رئیس دولت موقت سوریه، در چارچوب سفر رسمی خود به ایالات متحده، با مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در واشنگتن دی سی دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، در چارچوب سفر رسمی خود به ایالات متحده، با «کریستالینا جورجیوا»، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، در واشنگتن دی سی دیدار کرد.
خبرگزاری سانا سوریه گزارش داد که این دیدار در مقر صندوق بینالمللی پول با حضور «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، برگزار شد و توضیح داد که مذاکرات به «جنبههای بالقوه همکاری بین سوریه و صندوق بینالمللی پول با هدف تقویت چرخ توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشور» پرداخته است.
طبق اعلام هفته گذشته کاخ سفید، الجولانی قرار است با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در واشنگتن دیدار کند.