خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار الجولانی با مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول

دیدار الجولانی با مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول
کد خبر : 1711866
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دولت موقت سوریه، در چارچوب سفر رسمی خود به ایالات متحده، با ‌مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول، در واشنگتن دی سی دیدار کرد.

‌به گزارش ایلنا به نقل از رویترز‌، «محمد الجولانی»، رئیس دولت موقت سوریه، در چارچوب سفر رسمی خود به ایالات متحده، با «کریستالینا جورجیوا»، مدیر‌عامل صندوق بین‌المللی پول، در واشنگتن دی سی دیدار کرد.

خبرگزاری سانا سوریه گزارش داد که این دیدار در مقر صندوق بین‌المللی پول با حضور «اسعد الشیبانی»، وزیر امور خارجه سوریه، برگزار شد و توضیح داد که مذاکرات به «جنبه‌های بالقوه همکاری بین سوریه و صندوق بین‌المللی پول با هدف تقویت چرخ توسعه و پیشرفت اقتصادی در کشور» پرداخته است.

طبق اعلام هفته گذشته کاخ سفید، الجولانی  قرار است با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در واشنگتن دیدار کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ