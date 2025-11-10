خبرگزاری کار ایران
رای سنای آمریکا به پایان تعطیلی دولت در این کشور

سنای آمریکا ‌به توافقی برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده رأی داد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی،‌سنای آمریکا با ۶۰ رأی موافق در مقابل ۴۰ رأی مخالف، به توافقی برای پایان دادن به طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده رأی داد.

طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ ایالات متحده با رأی ۸ دموکرات به حمایت از توافقی که برنامه کمک‌های تغذیه‌ای تکمیلی را تا سپتامبر آینده به‌طور کامل تأمین مالی می‌کند، اما یارانه‌های قانون مراقبت‌های بهداشتی مقرون‌به‌صرفه، «اوباماکر»، را تمدید نمی‌کند، پایان یافت.

پ‌یشتر، رئیس‌جمهور آمریکا‌ پس از دستیابی سنا به توافق اولیه بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تمدید بودجه دولت تا ۳۱ ژانویه، اعلام کرد که تعطیلی دولت به پایان خود نزدیک می‌شود.

 

