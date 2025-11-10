رسانههای صهیونیستی مدعی شدند:
اورانیوم ۶۰درصد ایران به سایتی محرمانه منتقل شده/ رویارویی نظامی تنها مساله زمان است!
منابع صهیونیستی با اذعان به ناکامی غرب در مهار برنامههای دفاعی ایران، رویارویی نظامی با تهران را قریبالوقوع میدانند؛ کارشناسان اما این ادعاها را بخشی از تبلیغات و فشار روانی علیه ایران ارزیابی میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، با افزایش نشانهها از ناکامی رژیم صهیونیستی و متحدان غربیاش در مهار برنامههای دفاعی و هستهای ایران، تحلیلگران اسرائیلی هشدار میدهند که «رویارویی نظامی جدید با ایران» تنها مسأله زمان است. نگرانیای که از نگاه ناظران مستقل، بیش از آنکه بازتاب واقعیت میدانی باشد، تلاشی تازه برای جنگ روانی علیه تهران محسوب میشود.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در مطلبی نوشت: علیرغم فشارهای واشنگتن و حملات محدود اخیر ایالات متحده به ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه، توانمندیهای راهبردی ایران آسیبی جدی ندیده و این کشور موفق شده بخش قابل توجهی از زیرساختهای دفاعی و هستهای خود را حفظ کند.
منابع عبری مدعیاند ایران طی ماههای گذشته روند بازسازی و ارتقای توان موشکی خود را سرعت بخشیده و حتی بخشی از ذخایر راهبردیاش را در مراکزی جدید مستقر کرده است.
روزنامه «یدیعوت آحارونوت» در گزارشی ادعایی نوشته است: ایران ذخیرهای از اورانیوم با غنای بالای ۶۰ درصد برای ساخت حدود یازده بمب هستهای دارد که بهگفته منابعی به سایتی محرمانه منتقل کرده است و «کارخانههای موشکی آن بهطور شبانهروزی فعال هستند».
این ادعاها در حالی مطرح میشود که نهادهای بینالمللی از جمله آژانس انرژی اتمی بارها تأکید کردهاند هیچ مدرکی مبنی بر انحراف برنامه هستهای ایران به سمت مقاصد نظامی وجود ندارد.
این رسانه عبری همچنین افزود: برآوردها در تلآویو حاکی است که ایران پیش از جنگ اخیر حدود ۲۷۰۰ موشک در اختیار داشته و اکنون دستکم نیمی از این ذخیره را بازیافته و در حال گسترش آن برای آمادهسازی برای یک دور جدید جنگ است.
در همین راستا، شبکه آمریکایی «سیانان» نیز مدعی شده است که ایران از اواخر سپتامبر مقادیر قابل توجهی مواد اولیه برای تولید سوخت موشک از چین دریافت کرده است؛ ادعایی که تاکنون هیچ منبع رسمی در پکن یا تهران آن را تأیید نکرده است.
کارشناسان معتقدند بازتاب گسترده اینگونه گزارشها در رسانههای اسرائیلی و غربی، در واقع بخشی از راهبرد فشار روانی و تبلیغاتی علیه ایران است؛ راهبردی که هدف آن توجیه افزایش بودجههای نظامی رژیم صهیونیستی و تداوم حضور نظامی آمریکا در منطقه عنوان میشود.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز در گفتوگو با فایننشال تایمز تصریح کرده که بخش عمدهای از ذخایر اورانیوم ایران در جریان تنشهای اخیر آسیبی ندیده است. او با اشاره به نظارت مداوم آژانس بر فعالیتهای صلحآمیز هستهای ایران افزود که تهران همچنان در سطح فنی و نظارتی تحت ارزیابیهای مستمر قرار دارد.
بهنظر میرسد آنچه امروز در محافل رسانهای و امنیتی تلآویو با عنوان «مواجهه قریبالوقوع با ایران» مطرح میشود، بیش از هر چیز تلاشی برای بازسازی بازدارندگی از دسترفته اسرائیل در برابر قدرت فزاینده ایران و محور مقاومت است؛ قدرتی که نهتنها در میدان نظامی بلکه در عرصههای سیاسی و فناوری نیز موازنه جدیدی در منطقه رقم زده است.