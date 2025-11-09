القسام: با واژه تسلیم بیگانهایم
شاخه نظامی حماس با انتشار بیانیهای، رژیم صهیونیستی را مسئول درگیریها در جنوب نوار غزه دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، امروز -یکشنبه- اعلام کرد این جنبش با واژه تسلیم بیگانه است و رژیم صهیونیستی را مسئول درگیریها در رفح، در جنوب نوار غزه دانست.
قسام در بیانیهای اعلام کرد: «اشغالگر مسئولیت کامل درگیری با مبارزان ما در رفح را که در منطقهای تحت کنترل خود از خود دفاع میکنند، بر عهده دارد. به دشمن اطلاع دهید که ما با تسلیم در مقابل دشمن بیگانهایم».
در این بیانیه افزوده شد: «میانجیگران مسئولیتهای خود را انجام دهند و از آنها باید راهحلی برای تضمین تداوم آتشبس پیدا کنند و مانع از آن شوند که دشمن از بهانههای واهی برای نقض آن و سوءاستفاده از این امر برای هدف قرار دادن غیرنظامیان بیگناه در غزه استفاده کند».