گفت‌وگوی وزرای خارجه مصر و قطر

گفت‌وگوی وزرای خارجه مصر و قطر
وزرای خارجه مصر و قطر در تماس تلفنی تازه‌ای خواستار تثبیت آتش‌بس در نوار غزه و همچنین آغاز روند انسانی برای کمک‌رسانی به مردم سودان شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، وزرای خارجه مصر و قطر در تماس تلفنی تازه‌ای خواستار تثبیت آتش‌بس در نوار غزه و همچنین آغاز روند انسانی برای کمک‌رسانی به مردم سودان شدند.

‌وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه این کشور با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر درباره آخرین تحولات نوار غزه و تلاش‌ها برای تثبیت آتش‌بس گفت‌وگو کرده است.

در بیانیه رسمی قاهره آمده است که دو طرف بر ادامه هماهنگی کامل و مشورت مستمر میان مصر و قطر در حمایت از تلاش‌های مربوط به تثبیت آتش‌بس و تداوم دستاوردهای نشست صلح شرم‌الشیخ تأکید کردند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
