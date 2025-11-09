«سناریوی ترسناک» در تلآویو؛ اگر حزبالله وارد میشد، بقای اسرائیل در هالهای از ابهام بود!
تحلیلهای امنیتی در رسانههای عبری نشان میدهد که ضعف ساختاری ارتش اسرائیل و ناتوانی نیروهای زمینی این رژیم، مانع از ورود تلآویو به جنگ گسترده با حزبالله شده است. ی
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» در گزارشی نوشت: ارتش اسرائیل از نظر نیروی زمینی توان کافی برای پیروزی در یک درگیری تمامعیار با حزبالله را ندارد و تنها اتکا به نیروی هوایی برای حسم جنگ کافی نیست.
کاهش توان نیروی زمینی
اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته اسرائیلی با تأکید بر اینکه اسرائیل طی ۲۰ سال گذشته دو سوم از توان نیروی زمینی خود را از دست داده است، متذکر میشود «وضعیت نابسامان» کنونی ارتش این رژیم، عامل اصلی توافقات آتشبس در لبنان و غزه بوده است.
بریک دلیل این ضعف را ناتوانی نیروهای اسرائیلی در ماندن طولانیمدت در مناطق اشغالی دانست و تأکید کرد که احتمال شکست حزبالله در یک جنگ قریبالوقوع بسیار اندک است. با این حال، حزبالله از ضعف اسرائیل آگاه است اما گاهی با نقض آتشبس، قدرت خود را به رخ میکشد، زیرا میداند که هر دور درگیری جدید خسارات سنگینی به طرف اسرائیلی نیز وارد خواهد کرد.
حزبالله سلاحهای خود را در صدها کیلومتر تونل پراکنده کرده و دیگر مانند گذشته در بیروت متمرکز نیست. بر اساس برآوردهای این ژنرال اسرائیلی، این نیروها در طول حملات ارتش این رژیم نیز در همین تونلها مستقر خواهند بود و تخریب زیرساختهای لبنان به شکست حزبالله منجر نخواهد شد، همانطور که تجربه حماس در غزه نشان داده است.
نقاط ضعف استراتژیک اسرائیل
با افزایش نشانههای احتمال رویارویی بین اسرائیل و حزبالله، ارتش اسرائیل به تدریج ابزارهای دفاعی خود و توان خنثیسازی حلقههای استراتژیک اول تا سوم را از دست میدهد. به گفته بریک، این حلقهها شامل حضور ترکیه در سوریه و تقویت نیروهای نظامیاش، ایجاد زیرساخت در مرز با اردن، آموزش نیروهای مصری در سینا برای آمادگی در برابر جنگ احتمالی و افزایش توان گروههای مسلح در کرانه باختری است. همچنین، افزایش قدرت موشکی و پهپادی ایران و متحدانش و توسعه برنامه هستهای تهران از دیگر نگرانیهای تلآویو محسوب میشود.
تقویت ائتلافها
بریک توصیه کرد که اسرائیل برای مقابله با این ضعفها، نیروهای زمینی خود را بازسازی و گسترش دهد و اقدامات قاطعانه در نقاط حساس انجام دهد. او همچنین بر تقویت روابط استراتژیک با آمریکا، ایجاد ائتلاف دفاعی رسمی و تعمیق همکاری با ناتو و کشورهای به اصطلاح «میانهروی» منطقه برای مقابله با محور مقاومت شامل ایران، چین، روسیه، کرهشمالی و پاکستان تأکید کرد.
سناریوی ترسناک
در مقالهای که ژنرال بازنشسته اسحاق بریک در روزنامه «معاریو» منتشر کرده، به روز ۷ اکتبر ۲۰۲۳ اشاره کرده و تأکید کرده است که اگر حزبالله در کنار حماس وارد جنگ میشد، بقای اسرائیل در هالهای از ابهام قرار میگرفت.
به گفته این ژنرال اسرائیلی، در این سناریو، ایران نیز وارد درگیری میشد، هزاران موشک و راکت علیه فلسطین اشغالی شلیک میشد و حزبالله کل منطقه الجلیل را تحت کنترل خود درمیآورد و اسرائیل نمیتوانست نیروهای ذخیره خود را وارد میدان کند.
بریک نتیجه گرفت که این سناریو بخشی از برنامهریزی «دشمنان اسرائیل» بود و این رژیم تنها با معجزه توانست از آن جان سالم به در ببرد.