به گزارش ایلنا به نقل راشاتودی، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، هیچ دستوری برای شروع آماده‌سازی برای آزمایش سلاح‌های هسته‌ای صادر نکرده است، بلکه در عوض درخواست ارزیابی امکان‌سنجی چنین آزمایش‌هایی را داده است.

پسکوف گفت: «رئیس جمهور هیچ دستوری برای شروع آماده‌سازی صادر نکرده است. ابتدا باید بفهمیم که آیا نیازی به انجام این کار داریم یا خیر. این موضوع باید توجیه‌پذیر و با دقت بررسی شود. کارشناسان ما اکنون روی آن کار خواهند کرد».

وی افزود: «پوتین بارها تایید کرده است که روسیه به ممنوعیت آزمایش هسته‌ای متعهد است و قصد ندارد تعهدات خود را در این زمینه نقض کند».

سخنگوی کاخ کرملین خاطرنشان کرد که مسکو سعی خواهد کرد اظهارات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، در مورد آزمایش‌های هسته‌ای را درک و تاکید کرد که روسیه و چین آزمایش سلاح‌های هسته‌ای انجام نمی‌دهند.

