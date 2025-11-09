پرواز بالگردهای ائتلاف بین المللی در طول مرزهای سوریه و عراق

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، بالگردهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در طول مرزهای سوریه و عراق پرواز کردند.

پیشتر نیروهای ائتلاف بین‌المللی با حمایت بالگردها عملیاتی را در شهرک الشحیل در شرق دیرالزور انجام داده بودند.

این عملیات چندین منزل مسکونی را هدف قرار داده بود و با مشارکت بالگردها، جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی صورت گرفته بود.

