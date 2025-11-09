خبرگزاری کار ایران
پرواز بالگردهای ائتلاف بین المللی در طول مرزهای سوریه و عراق

پرواز بالگردهای ائتلاف بین المللی در طول مرزهای سوریه و عراق
بالگردهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در طول مرزهای سوریه و عراق پرواز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، بالگردهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در طول مرزهای سوریه و عراق پرواز کردند.

منابع محلی اعلام کردند بالگردهای ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا در طول مرزهای سوریه و عراق در حومه حسکه و دیرالزور پرواز کردند.

پیشتر نیروهای ائتلاف بین‌المللی با حمایت بالگردها عملیاتی را در شهرک الشحیل در شرق دیرالزور انجام داده بودند.

این عملیات چندین منزل مسکونی را هدف قرار داده بود و با مشارکت بالگردها، جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی صورت گرفته بود.

 

