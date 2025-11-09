خبرگزاری کار ایران
اعدام دو نفر در عربستان به اتهام عضویت در گروه تروریستی

عربستادن سعودی ۲ نفر را به دلیل عضویت در گروه‌های تروریستی اعدام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، عربستان سعودی امروز -یکشنبه- اعلام کرد که دو شهروند خود را به دلیل عضویت در یک گروه تروریستی که قصد حمله به اماکن مذهبی را داشتند، اعدام کرده است.

خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، با استناد به بیانیه‌ای از وزارت کشور گزارش داد که این دو نفر همچنین حملاتی را علیه تاسیسات و پرسنل امنیتی برنامه‌ریزی کرده بودند.

این بیانیه به زمان برنامه‌ریزی برای انجام هیچ یک از این حملات اشاره‌ای نکرده است.

 

 

