بازداشت ۱۰ نفر در روسیه در پی ارتباط با یک گروه تروریستی

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع مطلع با تحقیقات گزارش داد که حدود ۱۰ نفر از جمله شهروندان روس اتباع خارجی در ارتباط با یک پرونده جنایی مرتبط با عضویت در یک گروه تروریستی مرتبط با سرویس اطلاعاتی اوکراین بازداشت شدند.

این منبع به اسپوتنیک گفت: «حدودا شهروند روس و خارجی به اتهام عضویت در یک گروه تروریستی از طریق همکاری با سرویس اطلاعاتی اوکراین بازداشت شدند».

این منبع گفت: «بر اساس تحقیقات یکی از متهمان اصلی، تبعه خارجی است و ارتباطاتی با سرویس اطلاعاتی اوکراین دارد».

