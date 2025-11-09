خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دادستان سابق ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان منتقل شد

دادستان سابق ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان منتقل شد
کد خبر : 1711483
لینک کوتاه کپی شد.

دادستان سابق ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل وخامت حال در پی اقدام مشکوک به خودکشی به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های صهیونیستی امروز -یکشنبه- گزارش دادند که «ییفات تومر یروشالمی»،  دادستان سابق ارتش رژیم صهیونیستی، پس  از دریافت  تماسی مبنی بر خودکشی وی  به بیمارستان منتقل شده است.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی صبح امروز گزارش داد که  پس از دریافت تماسی از سوی همسر یروشالمی مبنی بر عدم سلامت او،   تیمی از «سوی ستاره سرخ داوود» به خانه وی رفت و او را به بیمارستان منتقل کردند.

این کانال توضیح داد که مشکلات سلامتی او ظاهرا ناشی از مصرف قرص‌های خواب‌آور و مشکوک به اقدام به خودکشی بوده است که انتقال فوری او به بیمارستان «ایچیلوف» در تل‌آویو را ضروری کرده است.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ