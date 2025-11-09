دادستان سابق ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان منتقل شد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های صهیونیستی امروز -یکشنبه- گزارش دادند که «ییفات تومر یروشالمی»، دادستان سابق ارتش رژیم صهیونیستی، پس از دریافت تماسی مبنی بر خودکشی وی به بیمارستان منتقل شده است.

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی صبح امروز گزارش داد که پس از دریافت تماسی از سوی همسر یروشالمی مبنی بر عدم سلامت او، تیمی از «سوی ستاره سرخ داوود» به خانه وی رفت و او را به بیمارستان منتقل کردند.

این کانال توضیح داد که مشکلات سلامتی او ظاهرا ناشی از مصرف قرص‌های خواب‌آور و مشکوک به اقدام به خودکشی بوده است که انتقال فوری او به بیمارستان «ایچیلوف» در تل‌آویو را ضروری کرده است.

