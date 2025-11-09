با روبیو از طریق تلفن در ارتباط هستم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیرخارجه روسیه، امروز -یکشنبه- گفت که گفت‌وگوها میان این کشور و ایالات متحده در رابطه با مسائل دوجانبه در جریان است اما نه با سرعت لازم».

لاوروف در مصاحبه با اسپوتنیک گفت: «عوامل پر دردسری در روابط روسیه-آمریکا وجود دارد که از دولت قبلی ایالات متحده به جا مانده است و زمان زیادی لازم است تا این به‌ هم ریختگی سامان داده شود».

وی افزود: «با آمدن دولت جدید ما تمایلی برای از سرگیری گفت‌وگوها را احساس کردیم و این اتفاق رخ داده است اما نه به سرعتی که ما تمایل داریم».

وزیرخارجه روسیه اشاره کرد دو دور از گفت‌وگوها در بهار انجام شده که در جریان آنها توافقاتی در رابطه با بهبود شرایط نمایندگی‌های دیپلماتیک به دست آمده است.

لاوروف افزود: «من و مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، نیاز به ارتباط منظم را درک می‌کنیم. این امر برای بحث در مورد مسئله اوکراین و پیشبرد دستور کار دوجانبه مهم است. به همین دلیل است که ما از طریق تلفن با هم در ارتباط هستیم و در صورت لزوم آماده برگزاری جلسات حضوری هستیم.»

