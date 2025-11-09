خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رزمایش مشترک عربستان و آمریکا در صحرای کالیفرنیا

رزمایش مشترک عربستان و آمریکا در صحرای کالیفرنیا
کد خبر : 1711452
لینک کوتاه کپی شد.

واحدهای نظامی عربستان سعودی و آمریکا، در بحبوحه تنش‌های فزاینده منطقه‌ای، رزمایش مشترکی تحت عنوان «کوینسی-۱» را در صحرای کالیفرنیا با هدف تقویت قابلیت‌های عملیاتی آغاز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از عکاظ، یگان‌های نظامی عربستان سعودی و آمریکا، رزمایش مشترکی را با عنوان «کوینسی-۱» در مرکز ملی آموزش نظامی ایالات متحده واقع در پایگاه فورت ایروین در صحرای کالیفرنیا آغاز کرده‌اند.

این رزمایش بر تقویت توانایی‌های عملیاتی و هماهنگی واکنش سریع بین نیروهای دو کشور متمرکز است و در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه شاهد افزایش تنش‌ها است.

وزارتخانه‌های خارجه و دفاع عربستان سعودی آغاز رزمایش‌های کوینسی-۱ را که در آن نیروهای زرهی و سبک برای تمرین عملیات مشترک و تقویت توانایی تصمیم‌گیری در شرایط واقعی مشارکت دارند؛ اعلام کرده بودند.

این منبع افزود: «انتخاب محیط بیابانی صحرای کالیفرنیا، با هدف تأکید بر توانایی رزمی بالا در زمین‌های سخت و همچنین اطمینان از آمادگی نیروهای دو کشور در مواجهه با تنش‌های فزاینده در مناطق خود است.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ