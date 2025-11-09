رزمایش مشترک عربستان و آمریکا در صحرای کالیفرنیا

به گزارش ایلنا به نقل از عکاظ، یگان‌های نظامی عربستان سعودی و آمریکا، رزمایش مشترکی را با عنوان «کوینسی-۱» در مرکز ملی آموزش نظامی ایالات متحده واقع در پایگاه فورت ایروین در صحرای کالیفرنیا آغاز کرده‌اند.

این رزمایش بر تقویت توانایی‌های عملیاتی و هماهنگی واکنش سریع بین نیروهای دو کشور متمرکز است و در شرایطی برگزار می‌شود که منطقه شاهد افزایش تنش‌ها است.

وزارتخانه‌های خارجه و دفاع عربستان سعودی آغاز رزمایش‌های کوینسی-۱ را که در آن نیروهای زرهی و سبک برای تمرین عملیات مشترک و تقویت توانایی تصمیم‌گیری در شرایط واقعی مشارکت دارند؛ اعلام کرده بودند.

این منبع افزود: «انتخاب محیط بیابانی صحرای کالیفرنیا، با هدف تأکید بر توانایی رزمی بالا در زمین‌های سخت و همچنین اطمینان از آمادگی نیروهای دو کشور در مواجهه با تنش‌های فزاینده در مناطق خود است.»

انتهای پیام/