رزمایش مشترک عربستان و آمریکا در صحرای کالیفرنیا
واحدهای نظامی عربستان سعودی و آمریکا، در بحبوحه تنشهای فزاینده منطقهای، رزمایش مشترکی تحت عنوان «کوینسی-۱» را در صحرای کالیفرنیا با هدف تقویت قابلیتهای عملیاتی آغاز کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از عکاظ، یگانهای نظامی عربستان سعودی و آمریکا، رزمایش مشترکی را با عنوان «کوینسی-۱» در مرکز ملی آموزش نظامی ایالات متحده واقع در پایگاه فورت ایروین در صحرای کالیفرنیا آغاز کردهاند.
این رزمایش بر تقویت تواناییهای عملیاتی و هماهنگی واکنش سریع بین نیروهای دو کشور متمرکز است و در شرایطی برگزار میشود که منطقه شاهد افزایش تنشها است.
وزارتخانههای خارجه و دفاع عربستان سعودی آغاز رزمایشهای کوینسی-۱ را که در آن نیروهای زرهی و سبک برای تمرین عملیات مشترک و تقویت توانایی تصمیمگیری در شرایط واقعی مشارکت دارند؛ اعلام کرده بودند.
این منبع افزود: «انتخاب محیط بیابانی صحرای کالیفرنیا، با هدف تأکید بر توانایی رزمی بالا در زمینهای سخت و همچنین اطمینان از آمادگی نیروهای دو کشور در مواجهه با تنشهای فزاینده در مناطق خود است.»