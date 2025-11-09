لغو بیش از ۱ هزار و ۳۰۰ پرواز در آمریکا در پی تعطیلی دولت فدرال

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی در دومین روز از کاهش پروازهای سراسری که توسط دولت این کشور در روزگذشته -شنبه- اعمال شد، ۱هزار و ۳۳۰ پرواز را لغو کردند و با ادامه تعطیلی دولت فدرال، این صنعت خود را برای لغو پروازهای بیشتر آماده می‌کند.

سازمان هوانوری فدرال به دلیل نگرانی‌ها درباره ایمنی کنترل عبور و مرور هوایی، به خطوط هواپیمایی دستور داد تا ۴ درصد از پروازهای روزانه خود را کاهش دهند که اقدامی که از جمعه گذشته در ۴۰ فرودگاه بزرگ این کشور آغاز شد.

تعطیلی دولت منجر به کمبود کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی شده است، چرا که آنها هفته‌هاست که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، تخفیف‌های پروازها روز سه‌شنبه به شش درصد افزایش می‌یابد و تا ۱۴ نوامبر به ده درصد خواهد رسید.

