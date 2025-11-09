خبرگزاری کار ایران
اردوغان و شهباز شریف دیدار کردند

رئیس‌جمهور روسیه با نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه، روز گذشته -سه‌شنبه- در باکو با «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد.

اردوغان در این دیدار بر اهمیت حفظ آتش‌بس میان پاکستان و افغانستان تاکید کرد.

 وی همچنین گفت که ترکیه از نزدیک حملات تروریستی در پاکستان و تنش‌های میان پاکستان و افغانستان را دنبال می‌کند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکراتی که تحت نظارت ترکیه برگزار می‌شود، به ثبات پایدار میان پاکستان و افغانستان منجر شود و تایید کرد که آنکارا به مشارکت در این روند ادامه خواهد داد.

 

