اردوغان و شهباز شریف دیدار کردند
رئیسجمهور روسیه با نخستوزیر پاکستان دیدار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه، روز گذشته -سهشنبه- در باکو با «شهباز شریف» نخستوزیر پاکستان دیدار کرد.
اردوغان در این دیدار بر اهمیت حفظ آتشبس میان پاکستان و افغانستان تاکید کرد.
وی همچنین گفت که ترکیه از نزدیک حملات تروریستی در پاکستان و تنشهای میان پاکستان و افغانستان را دنبال میکند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکراتی که تحت نظارت ترکیه برگزار میشود، به ثبات پایدار میان پاکستان و افغانستان منجر شود و تایید کرد که آنکارا به مشارکت در این روند ادامه خواهد داد.