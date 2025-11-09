خبرگزاری کار ایران
اعلام وضعیت فاجعه ملی در فیلیپین
رسانه‌های فیلیپین اعلام کردند که شمار کشته‌ شدگان طوفان مرگبار اخیر در این کشور به ۲۲۴ نفر رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، شبکه خبری «جی‌ام‌ای» بر اساس اخبار دفتر دفاع مدنی فیلیپن گزارش داد که شمار کشته شدگان طوفان «کالماگی» در این کشور به ۲۲۴ نفر رسیده و همچنین   ۱۰۹ نفر نیز مفقود هستند.

تنها در جزیره «کبو» مرگ ۱۵۸ تن تایید شده است. این طوفان   در مجموع بر زندگی ۵۲۶ تن از شهروندان در سرتاسر این کشور تاثیر گذاشه و صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است و در ۵۳ منطقه پرجمعیت وضعیت اضطراری اعلام شد.

«فردیناند مارکوس جونیور»، رئیس جمهور فیلیپین، در این کشور وضعیت فاجعه ملی اعلام کرده است.

 

 

