«هزاران بمب ساعتی» در ایلات به دلیل ورود کارگران اردنی

به گزارش ایلنا به نقل از «عربی21»، روزنامه معاریو نوشت که هر روز بین ساعت ۶ تا ۹ صبح، بیش از ۲۵۰۰ کارگر اردنی از طریق گذرگاه مرزی وارد شهر ایلات در جنوب اسرائیل می‌شوند، در حالی که اداره مهاجرت اسرائیل اوایل سال جاری با افزایش تعداد مجوزهای کار برای آنان موافقت کرده است.

بیشتر این کارگران در هتل‌ها و مراکز گردشگری مشغول به کار هستند، اما برخی از ساکنان ایلات نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهند که این مساله «می‌تواند به فاجعه ختم شود».

تال کوهن، شهروند صهیونیست که در منطقه گردشگری ایلات آپارتمانی اجاره کرده، گفته است: «این وضعیت ترسناک است. آنها ما را آزمایش می‌کنند و به ما مانند یک تکه‌گوشت نگاه می‌کنند.»

ماکسیم، یکی از کارگران هتل‌های شهر نیز مدعی شده است: «می‌توانم شهادت دهم که نیت‌شان خیر نیست. بله، برای گذران زندگی آمده‌اند، اما نه به خاطر علاقه به ما. روزی که فرصت پیدا کنند، به ما آسیب خواهند رساند.»

شاحار لوی، یکی از شهروندان ایلات، با مقایسه وضعیت با غلاف غزه هشدار داد: «وقتی به کسانی که با ما خصومت داشتند اجازه ورود داده شد و منطقه را شناختند، بعد به ما حمله کردند. چه کسی می‌داند که آیا اینجا هم همین‌طور خواهد شد؟»

معاریو در پایان گزارش خود نوشت که بسیاری از شهروندان ایلات، گسترش ورود کارگران اردنی را «عادت خطرناک» می‌دانند و هشدار می‌دهند که ممکن است منجر به «فاجعه بعدی» شود. این در حالی است که مقامات اسرائیلی از تصمیم خود دفاع کرده و آن را یک ضرورت اقتصادی برای فعالیت هتل‌ها و مراکز گردشگری می‌دانند که با کمبود نیروی کار مواجه هستند.

انتهای پیام/