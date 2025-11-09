یک نظر سنجی نشان داد:
نیمی از بریتانیاییها خواستار استعفای استارمر هستند
یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از بریتانیاییها معتقدند که نخستزیر بریتانیا باید از سمت خود کنارهگیری کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک نظرسنجی نشان داد که بیش از نیمی از بریتانیاییها معتقدند که «کییر استارمر»، نخستزیر بریتانیا باید از سمت خود کنارهگیری کند.
طبق نتایج نظرسنجی، ۵۶ درصد از پاسخدهندگان از استعفای استارمر حمایت کردند، در حالی که ۲۶ درصد با آن مخالف بودند و ۱۹ درصد نیز مردد بودند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که ۶۵ درصد از رایدهندگان به او بیاعتماد بودند و ۲۴ درصد او را فردی قابلاعتماد میدانستند.