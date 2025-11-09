خبرگزاری کار ایران
می‌ترسیدم آخرین دبیرکل ناتو باشم

می‌ترسیدم آخرین دبیرکل ناتو باشم
دبیرکل سابق ناتو و وزیر دارایی فعلی نروژ، گفت که پس از تهدید‌ رئیس‌جمهور ‌آمریکا به خروج از ناتو در سال ۲۰۱۸، نگران فروپاشی این اتحاد شده بود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ»، دبیرکل سابق ناتو و وزیر دارایی فعلی نروژ، گفت که پس از تهدید «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور ‌آمریکا به خروج از ناتو در سال ۲۰۱۸،  نگران فروپاشی این اتحاد شده بود. 

استولتنبرگ در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی «تایمز» توضیح داد که در جریان اجلاس سران این ائتلاف در سال ۲۰۱۸، ترامپ صریحاً اعلام کرد که در حال بررسی خروج از ناتو است و خاطرنشان کرد که در آن لحظه احساس می‌کرد که ممکن است «دبیرکلی باشد که شاهد پایان این اتحاد است».

در همین زمینه، استولتنبرگ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را «بزرگ‌ترین شکست در تاریخ ناتو» توصیف کرد، اگرچه معتقد بود که این تصمیم در نهایت درست بوده است.


 

