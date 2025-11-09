خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار شدید اسرائیل به ارتش لبنان: حملات علیه حزب‌الله تشدید می‌شود

هشدار شدید اسرائیل به ارتش لبنان: حملات علیه حزب‌الله تشدید می‌شود
کد خبر : 1711297
لینک کوتاه کپی شد.

رژیم صهیونیستی به ارتش لبنان و دولت آمریکا هشدار داد که در صورت عدم مقابله با حزب‌الله، حملات علیه لبنان افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که تل‌آویو به دولت آمریکا هشدار داده است که «حزب‌الله در حال بازسازی توان خود است».

بر اساس این گزارش، اسرائیل همچنین به ارتش لبنان هشدار داده است که در صورت عدم اقدام علیه حزب‌الله، حملات اسرائیل به لبنان شدت خواهد گرفت.

حملات و تهدیدهای اخیر اسرائیل در منطقه، همزمان با افزایش تبادلات نظامی و دیپلماتیک واشنگتن و تل‌آویو، نشان می‌دهد که تنش‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل می‌تواند در کوتاه‌مدت شدت گیرد و پیامدهای امنیتی گسترده‌ای برای لبنان و منطقه داشته باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ