هشدار شدید اسرائیل به ارتش لبنان: حملات علیه حزبالله تشدید میشود
رژیم صهیونیستی به ارتش لبنان و دولت آمریکا هشدار داد که در صورت عدم مقابله با حزبالله، حملات علیه لبنان افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که تلآویو به دولت آمریکا هشدار داده است که «حزبالله در حال بازسازی توان خود است».
بر اساس این گزارش، اسرائیل همچنین به ارتش لبنان هشدار داده است که در صورت عدم اقدام علیه حزبالله، حملات اسرائیل به لبنان شدت خواهد گرفت.
حملات و تهدیدهای اخیر اسرائیل در منطقه، همزمان با افزایش تبادلات نظامی و دیپلماتیک واشنگتن و تلآویو، نشان میدهد که تنشها در مرزهای شمالی اسرائیل میتواند در کوتاهمدت شدت گیرد و پیامدهای امنیتی گستردهای برای لبنان و منطقه داشته باشد.