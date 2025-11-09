به گزارش ایلنا، روزنامه روسی «نیزافیسیمایا گازیتا» در گزارشی به قلم ایگور سوبوتین نوشت که درخواست فروش جنگنده‌های نسل پنجم اف-۳۵ به عربستان سعودی برای بررسی، به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، ارائه شده است.

رویدادهای نهم سپتامبر/شهریور، زمانی که جنگنده‌های اسرائیلی بدون هیچ مقاومتی وارد حریم هوایی قطر شدند و نشست دفتر سیاسی حماس در دوحه را بمباران کردند، باعث شد عربستان به این نتیجه برسد که به یک سامانه دفاع هوایی قابل اعتمادتر برای حفاظت از حریم هوایی خود نیاز دارد.

با این حال، به نظر می‌رسد توسعه همکاری‌های نظامی و فناوری میان آمریکا و عربستان سعودی با موانع جدی مواجه است؛ برخی اعضای کنگره و شورای امنیت ملی آمریکا با این معامله مخالفت کرده و خواستار آن هستند که فروش جنگنده‌های اف-۳۵ حداقل منوط به عادی‌سازی رسمی روابط ریاض و تل‌آویو باشد.

به گزارش منابع سایت قطری «میدل ایست آی»، کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش‌تر به‌طور قاطع با فروش جنگنده‌های رادارگریز اف-۳۵ به عربستان سعودی مخالفت کرده است، زیرا حضور این جنگنده‌ها در عربستان می‌تواند برتری نظامی کیفی اسرائیل را تهدید کند.

در همین حال، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که با وجود مخالفت مقام‌های اسرائیلی، واشنگتن به ابوظبی در قالب بخشی از یک بسته مشوق غیررسمی وعده داده بود جنگنده‌های اف-۳۵ تحویل دهد.

با این حال، این جنگنده‌ها هنوز به امارات تحویل نشده‌اند، زیرا آمریکا معتقد است حفاظت از فناوری پیشرفته این هواپیما در برابر کشورهای ثالث مانند روسیه و چین تضمین نشده است.

این تاخیرها و تردیدها در اجرای قرارداد اف-۳۵، توانایی عربستان برای تصمیم‌گیری نهایی درباره دریافت این جنگنده‌ها را تحت تاثیر قرار داده است.

