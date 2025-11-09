خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری تظاهرات گسترده ضددولتی در سرزمین‌های اشغالی

برگزاری تظاهرات گسترده ضددولتی در سرزمین‌های اشغالی
کد خبر : 1711295
لینک کوتاه کپی شد.

ده‌ها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف تجمع کرده و خواستار بازگرداندن اجساد پنج گروگان باقی‌مانده در نوار غزه شدند.

به ‌گزارش ایلنا به ‌نقل از هاآرتص، ده‌ها هزار نفر از ساکنان سرزمین‌های اشغالی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف تجمع کرده و خواستار بازگرداندن اجساد پنج گروگان باقی‌مانده در نوار غزه شدند.

بر اساس این گزارش، تجمعات متعددی در سراسر سرزمین‌های اشغالی برگزار شد که در بخشی از آن‌ها معترضان ضمن درخواست برای بازگرداندن اجساد گروگان‌ها، خواستار برکناری دولت و تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق درباره وقایع هفتم اکتبر شدند.

این اعتراضات در چندین شهر از جمله تل‌آویو، حیفا و بئرالسبع برگزار شد و شعارهایی علیه عملکرد دولت در قبال گروگان‌ها و جنگ غزه سر داده شد.

خانواده‌های قربانیان نیز در بیانیه‌ای مشترک از دولت خواستند که «برای بازگرداندن اجساد گروگان‌ها و پاسخگویی در برابر مردم» اقدامات فوری انجام دهد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ