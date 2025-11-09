برگزاری تظاهرات گسترده ضددولتی در سرزمینهای اشغالی
دهها هزار نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی شامگاه شنبه در شهرهای مختلف تجمع کرده و خواستار بازگرداندن اجساد پنج گروگان باقیمانده در نوار غزه شدند.
بر اساس این گزارش، تجمعات متعددی در سراسر سرزمینهای اشغالی برگزار شد که در بخشی از آنها معترضان ضمن درخواست برای بازگرداندن اجساد گروگانها، خواستار برکناری دولت و تشکیل کمیسیون رسمی تحقیق درباره وقایع هفتم اکتبر شدند.
این اعتراضات در چندین شهر از جمله تلآویو، حیفا و بئرالسبع برگزار شد و شعارهایی علیه عملکرد دولت در قبال گروگانها و جنگ غزه سر داده شد.
خانوادههای قربانیان نیز در بیانیهای مشترک از دولت خواستند که «برای بازگرداندن اجساد گروگانها و پاسخگویی در برابر مردم» اقدامات فوری انجام دهد.