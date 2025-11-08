لاوروف به صورت تلفنی با همتای مصری گفتوگو کرد
وزرای خارجه روسیه و مصر به صورت تلفنی با گفتوگو پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، و «بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، به صورت تلفنی درباره تقویت روابط روسیه و مصر و مسائل منطقهای و بینالمللی گفتوگوی کردند.
وزیر مصری با ابراز مباهات مصر به همکاری استراتژیک با روسیه،تاکید کرد که این همکاری نشاندهنده یک چهارچوب حاکم برای همکاریهای دوجانبه در بخشهای مختلف است.
بر اساس بیانیه وزرات خارجه مصر، در این تماس بر اهمیت ادامه کار مشترک برای پیشبرد پروژههای همکاری جاری، بهویژه نیروگاه هستهای «دبعا» و پروژه منطقه صنعتی روسیه در منطقه اقتصادی کانال سوئز، که به تقویت سرمایهگذاریهای روسیه در مصر و گسترش همکاری بین دو طرف کمک خواهد کرد، تاکید شد.
وزرای خارجه دو کشور همچنین تحولات نوار غزه را مورد بررسی قرار دادند.