علیاف:
امروز منطقه قرهباغ در حال احیا است
رئیسجمهور آذربایجان با قدردانی از نقش ترکیه و پاکستان در جنگ قرهباغ، گفت که امروز منطقه قرهباغ و آنچه او زنگزور شرقی نامید، در حال احیا هستند.
«الهام علیاف»، رئیسجمهوری آذربایجان در سخنرانی امروز -شنبه)- خود در رژه نظامی اختصاص داده شده به پنجمین سالگرد «روز پیروزی» گفت: «امروز، قرهباغ و زنگزور شرقی در حال احیا هستند. امروز، برنامه "بازگشت بزرگ" در حال اجرا است.»
علیاف همچنین با اشاره به مناطقی که طی جنگ ۴۴ روزه از ارمنستان گرفته شد، گفت: «مدارس، بیمارستانها، شرکتهای صنعتی، نیروگاهها، مخازن و خانهها در حال ساخت هستند. بیش از ۶۰ هزار نفر در حال حاضر در سرزمینهای آزاد شده زندگی، کار و تحصیل میکنند.»