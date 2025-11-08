خبرگزاری کار ایران
علی‌اف:

امروز منطقه قره‌باغ در حال احیا است

رئیس‌جمهور آذربایجان با قدردانی از نقش ترکیه و پاکستان در جنگ قره‌باغ، گفت که امروز منطقه قره‌باغ و آنچه او زنگزور شرقی نامید، در حال احیا هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رئیس‌جمهور آذربایجان با قدردانی از نقش ترکیه و پاکستان در جنگ قره‌باغ، گفت که امروز منطقه قره‌باغ و آنچه او زنگزور شرقی نامید، در حال احیا هستند.

«الهام علی‌اف»، رئیس‌جمهوری آذربایجان در سخنرانی امروز -شنبه)- خود در رژه نظامی اختصاص داده شده به پنجمین سالگرد «روز پیروزی» گفت: «امروز، قره‌باغ و زنگزور شرقی در حال احیا هستند. امروز، برنامه "بازگشت بزرگ" در حال اجرا است.»

علی‌اف همچنین با اشاره به مناطقی که طی جنگ ۴۴ روزه از ارمنستان گرفته شد، گفت: «مدارس، بیمارستان‌ها، شرکت‌های صنعتی، نیروگاه‌ها، مخازن و خانه‌ها در حال ساخت هستند. بیش از ۶۰ هزار نفر در حال حاضر در سرزمین‌های آزاد شده زندگی، کار و تحصیل می‌کنند.»

