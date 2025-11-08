به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، کویت هفتمین محموله از جنگنده‌های اروپایی «تایفون» را دریافت کرد که و ۲ فروند از این جنگنده ها پنجشنبه گذشته در پایگاه «سالم الصباح » به عنوان بخشی از توسعه توانایی‌های ارتش این کشور فرود آمدند.

ستاد کل ارتش کویت، تحویل ۲ فروند از این جنگنده‌ها را در قالب تلاش‌های جاری برای تقویت آمادگی رزمی و بالا بردن کارآمدی نیروی هوایی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری کوین، ستاد کل ارتش این کشور همچنین اعلام کرد که رسیدن دو جنگنده در قالب پروژه استراتژیک با هدف توسعه توانایی‌های ارتش این کشور و تقویت سیستم دفاعی صورت گرفته است.

انتهای پیام/