اولیانوف: با گروسی درباره ایران گفتوگو کردم
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره موضوعات مرتبط با ایران و اوکراین رایزنی کردند.
به گزارش ایلنا، نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره موضوعات مرتبط با ایران و اوکراین رایزنی کردند.
نماینده روسیه در سازمانهای بینالمللی در وین گفتوگو با مدیرکل آژانس درباره ایران را حرفهای و سازنده توصیف کرد.
وی در پیامی در ایکس اعلام کرد: »درباره طیف گستردهای از موضوعات، بیش از ۱۰ مورد، از جمله مسائل مربوط به ایران و اوکراین با گروسی گفتوگو کردم.
این دیپلمات ارشد روس افزود: «رایزنی با گروسی مثل همیشه، بسیار حرفهای، سازنده و جدی بود.»