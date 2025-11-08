ب‌ه گزارش ایلنا، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موضوعات مرتبط با ایران و اوکراین رایزنی کردند.



نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت‌وگو با مدیرکل آژانس درباره ایران را حرفه‌ای و سازنده توصیف کرد.

وی در پیامی در ایکس اعلام کرد: »درباره طیف گسترده‌ای از موضوعات، بیش از ۱۰ مورد، از جمله مسائل مربوط به ایران و اوکراین با گروسی گفت‌وگو کردم.

این دیپلمات ارشد روس افزود: «رایزنی با گروسی ‌مثل همیشه، بسیار حرفه‌ای، سازنده و جدی‌ بود.»

انتهای پیام/