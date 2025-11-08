مشارکت در انتخابات عراق، پیامی واضح به جهان است

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، نخست وزیر عراق تأکید کرد مشارکت مردم این کشور در انتخابات پارلمانی، پیام واضحی از عراق جدید به جهان است.

«محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق جمعه در سخنانی خطاب به ملت کشورش بر مشارکت گسترده در انتخابات پارلمانی تاکید کرد و گفت: «انتخابات متعلق به مردم است و رای آنها پایه و اساس روند دموکراسی و مشارکت پیام واضحی از عراق جدید به جهان است.»

وی گفت: دولت عراق تمام مقدمات برای تضمین برگزاری انتخابات در موعد خود و با آمادگی کامل در تمام استان‌ها با همکاری مستقیم با کمیته عالی مستقل انتخابات را تکمیل کرده است.





