ترامپ آمریکا را شرمسار کرده است

رئیس جمهور سابق ایالات متحده در اظهاراتی از عمکلکرد رئیس جمهور کنونی این کشور انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «جو بایدن» رئیس جمهور سایق ایالات متحده  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا این کشور را به  شرمسار  کردن این کشور متهم کرد.

بایدن گفت: «آقای رئیس‌ جمهور، فقط می‌‌خواهم بدانید که شما برای آمریکا  کار  می‌کنید ما برای شما کار نمی‌کنیم. شما برای ما کارمی‌کنید نه فقط میلیاردرها و میلیونر ها».

وی بایدند در جریان یک رویداد حزب دمکرات در ایالت نبراسکا گف: «منظورم این است که صادقانه بگویم عصبانی هستم. این دموکراسی است و حقیقت این است که هیچ پادشاهی در دموکراسی وجود ندارد، هیچ پادشاهی. اما شما به گونه‌ای  رفتار می‌کنید که ما  را به عنوان یک ملت شرمسار می‌کند».

رئیس جمهور سابق ایالات متحده، تخریب اخیر بال شرقی کاخ سفید را با رویکرد ترامپ نسبت به کل کشور مقایسه کرد.

 

 

