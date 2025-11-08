خبرگزاری کار ایران
ستایش ترامپ از ‌‌نشست خود با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان
رئیس‌جمهور آمریکا، ‌‌نشست خود با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در کاخ سفید را «طلوع یک رابطه جدید زیبا» توصیف کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، ‌‌نشست خود با رهبران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در کاخ سفید را «طلوع یک رابطه جدید زیبا» توصیف کرد.

ترامپ گفت: «نشست دیروز، طلوع یک رابطه جدید زیبا بین ایالات متحده، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان بود.»

وی افزود: «برای من افتخار بزرگی بود که میزبان اجلاسی با روسای جمهور پنج کشور باشم، باورنکردنی... قاسم جومارت توکایف از قزاقستان، شوکت میرضیایف از ازبکستان، امامعلی رحمان از تاجیکستان، سادیر جپاروف از قرقیزستان و سردار بردی محمداف از ترکمنستان.»

وی ادامه داد: «به مدت سه دهه، اسلاف من نتوانستند به کشورهای آسیای مرکزی توجهی را که شایسته آن هستند، بدهند.»

 

