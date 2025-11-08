خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گاردین گزارش داد:‌

اتحادیه اروپا مرکزی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست تاسیس می‌کند

اتحادیه اروپا مرکزی برای مقابله با انتشار اخبار نادرست تاسیس می‌کند
کد خبر : 1710812
لینک کوتاه کپی شد.

اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای ایجاد یک مرکز تخصصی برای مقابله با آنچه که آن را کمپین‌های اطلاعات نادرست توسط روسیه، چین و سایر کشورها می‌نامد، است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بر اساس سندی که توسط روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده است، اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای ایجاد یک مرکز تخصصی برای مقابله با آنچه که آن را کمپین‌های اطلاعات نادرست توسط روسیه، چین و سایر کشورها می‌نامد، است.

این روزنامه گزارش داد که: «طبق یک سند فاش شده، هیئت اجرایی اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک «مرکز تاب‌آوری دموکراتیک» برای مقابله با آنچه که آن را «اطلاعات نادرست» توسط روسیه و سایر رژیم‌ها می‌نامد، است.»

این روزنامه با اشاره به اینکه این ابتکار توسط «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح شده است، افزود که این سند قرار است در ۱۲ نوامبر منتشر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ