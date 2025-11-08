به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، بر اساس سندی که توسط روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده است، اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای ایجاد یک مرکز تخصصی برای مقابله با آنچه که آن را کمپین‌های اطلاعات نادرست توسط روسیه، چین و سایر کشورها می‌نامد، است.

این روزنامه گزارش داد که: «طبق یک سند فاش شده، هیئت اجرایی اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک «مرکز تاب‌آوری دموکراتیک» برای مقابله با آنچه که آن را «اطلاعات نادرست» توسط روسیه و سایر رژیم‌ها می‌نامد، است.»

این روزنامه با اشاره به اینکه این ابتکار توسط «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح شده است، افزود که این سند قرار است در ۱۲ نوامبر منتشر شود.

