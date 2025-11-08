حمله نظامیان صهیونیست به جنین/ یک نوجوان فلسطینی هدف گلوله قرار گرفت
بهگزارش ایلنا بهنقل از خبرگزاری وفا، نظامیان صهیونیست با حمله به مرکز شهر جنین در کرانه باختری اشغالی، یک نوجوان فلسطینی ۱۴ ساله را از ناحیه زانو هدف گلوله قرار دادند.
جمعیت هلال احمر فلسطین این نوجوان را به بیمارستان منتقل کرد. وضعیت جسمی وی «متوسط» توصیف شده است.
نیروهای اسرائیلی در جریان این حمله، به روی مردم آتش گشودند، مغازهها را وادار به تعطیلی کرده و تردد در شهر را مختل کردند.
دستکم دو نفر در پی تیراندازی نیروهای اسرائیلی در جنین زخمی شدهاند.
پیشتر نیز گزارش شده بود که شبهنظامیان شهرکنشین صهیونیست، زمینهای کشاورزی اطراف شهر «عرابه» در جنوب جنین را به آتش کشیدهاند، و دو نوجوان فلسطینی در منطقه «الجدیره» در شمالغربی قدس توسط سربازان اسرائیلی به شهادت رسیدهاند.