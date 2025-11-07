خبرگزاری کار ایران
انگلیس هم تحریم‌ها علیه ابومحمد الجولانی را لغو کرد

انگلیس هم تحریم‌ها علیه ابومحمد الجولانی را لغو کرد
دولت انگلیس امروز -جمعه- اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه رئیس‌جمهوری موقت سوریه را لغو کرده است.

به گزارش ایلنا، دولت انگلیس امروز -جمعه- اعلام کرد که تحریم‌های اعمال‌شده علیه «ابومحمد الجولانی» موسوم به «احمد الشرع» رئیس‌جمهوری موقت سوریه و سرکرده سابق هیأت تحریر الشام را لغو کرده است.

این تصمیم یک روز پس از اقدام مشابه شورای امنیت سازمان ملل متحد اتخاذ شد.

ابومحمد الجولانی پیش‌تر به‌دلیل ارتباط گروه تحت رهبری‌اش با شبکه القاعده، در فهرست تحریم‌های مالی و محدودیت‌های سفر سازمان ملل متحد قرار داشت.

دولت انگلیس در اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که نام ابومحمد الجولانی و «انس خطاب» وزیر کشور دولت موقت سوریه، از فهرست تحریم‌های مالی لندن حذف شده است. این اقدام بخشی از تغییر رویکرد کشورهای غربی نسبت به دولت جدید سوریه ارزیابی می‌شود و در آستانه دیدار برنامه‌ریزی‌شده الجولانی با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، انجام گرفته است.

وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای تأکید کرد: «لغو این تحریم‌ها با هدف کمک به مردم سوریه برای بازسازی کشور و اقتصادشان صورت گرفته است. دستیابی به ثبات در سوریه در راستای منافع ملی انگلیس است».

 

