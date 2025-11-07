به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک نشریه آمریکایی اظهار داشت که رهبران اروپایی ممکن است مجبور شوند از جیب خود برای مقابله با روسیه هزینه کنند.

نشریه پولیتیکو عنوان کرد که شکست طرح اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه، کنترل کامل روسیه بر اوکراین را تهدید می‌کند.

این روزنامه ادامه داد: «اگر این طرح شکست بخورد، رهبران اروپایی باید از جیب خود برای حفظ دفاع اوکراین در برابر نیروهای روسیه هزینه کنند یا اوکراین را به مسکو واگذار کنند.»

انتهای پیام/