خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پولیتیکو گزارش داد:

شکست طرح اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های روسیه، خطر شکست اوکراین را در پی دارد

شکست طرح اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های روسیه، خطر شکست اوکراین را در پی دارد
کد خبر : 1710670
لینک کوتاه کپی شد.

یک نشریه آمریکایی اظهار داشت که رهبران اروپایی ممکن است مجبور شوند از جیب خود برای مقابله با روسیه هزینه کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، یک نشریه آمریکایی اظهار داشت که رهبران اروپایی ممکن است مجبور شوند از جیب خود برای مقابله با روسیه هزینه کنند. 

نشریه پولیتیکو عنوان کرد که شکست طرح اتحادیه اروپا برای توقیف دارایی‌های مسدود شده روسیه، کنترل کامل روسیه بر اوکراین را تهدید می‌کند.

این روزنامه ادامه داد: «اگر این طرح شکست بخورد، رهبران اروپایی باید از جیب خود برای حفظ دفاع اوکراین در برابر نیروهای روسیه هزینه کنند یا اوکراین را به مسکو واگذار کنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ