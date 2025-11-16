خبرگزاری کار ایران
شهادت مدیر یک مدرسه در حمله رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی خودرویی را در روستای «المنصوری» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد که در نتیجه آن، مدیر مدرسه این روستا به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، یک پهپاد ارتش رژیم صهیونیستی خودرویی را در روستای «المنصوری» واقع در جنوب لبنان هدف قرار داد که در نتیجه آن، مدیر مدرسه این روستا به شهادت رسید.

براساس این گزارش، این حمله در منطقه ساحلی «صور» صورت گرفته است.

رسانه‌های محلی اعلام کردند این حمله در ادامه سلسله حملات اخیر اسرائیل به مناطق جنوبی لبنان انجام شده است. این حملات طی روزهای گذشته نیز موجب شهادت و زخمی شدن شهروندان شده است.

 

 

 

