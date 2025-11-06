درحال بررسی واردات کالاهای روسی از طریق آذربایجان هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «نیکول پاشینیان»، نخست وزیر ارمنستان، در یک نشست خبری گفت که این کشور در حال بررسی امکان واردات کالاهای مختلف از روسیه از طریق راه آهن و از طریق آذربایجان است.

وی در مورد واردات محموله‌ای از گندم روسیه از طریق ترانزیت ریلی از طریق آذربایجان برای اولین بار از دهه ۱۹۹۰ گفت: «در حال حاضر درخواست‌ها برای واردات کالاهای مختلف از روسیه از طریق آذربایجان در حال بررسی است. همچنین لازم است درک شود که چگونه در عمل، کالاها می‌توانند از طریق همان مسیر از ارمنستان به روسیه یا قزاقستان صادر شوند».

در تاریخ ۶ نوامبر، محموله‌ای حدود هزار تن گندم ارسالی از روسیه از طریق آذربایجان به ارمنستان رسید. روسیه پیش از این اعلام کرده بود که به زودی ۱۳۲ واگن قطار گندم دیگر را از طریق آذربایجان به ارمنستان ارسال خواهد کرد.

انتهای پیام/