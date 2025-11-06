خبرگزاری کار ایران
ترامپ در مورد اقدام نظامی احتمالی علیه ونزوئلا ابراز تردید کرده است

کد خبر : 1710442
وال استریت ژورنال‌ به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که‌ رئیس جمهور این کشور، در گفت‌وگو با دستیاران عالی‌رتبه خود، در مورد اقدام نظامی احتمالی علیه ونزوئلا ابراز تردید کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، وال استریت ژورنال‌ به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که د«ونالد ترامپ»، رئیس جمهور این کشور، در گفت‌وگو با دستیاران عالی‌رتبه خود، در مورد اقدام نظامی احتمالی علیه ونزوئلا ابراز تردید کرده است.

به گفته این مقامات، این بحث نشان می‌دهد که استراتژی دولت ترامپ در مورد ونزوئلا «با وجود افزایش نیروهای نظامی در منطقه و تهدیدهای علنی ترامپ برای انجام حملات، همچنان در حال تغییر است.»

مقامات آمریکایی به این روزنامه گفتند: «حتی سوالات اساسی‌ مانند اینکه آیا هدف سرنگونی نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، یا گرفتن امتیاز از اوست، همچنان بلاتکلیف مانده است.»

مقامات مذکور گفتند  که رهبر ایالات متحده از دستیاران خود در مورد سناریوهای نظامی سوال کرده است. این روزنامه نوشت که گزینه‌های ارائه شده به ترامپ از «تشدید فشار اقتصادی تا اقدام نظامی در داخل ونزوئلا، از جمله احتمالاً علیه تأسیسات نظامی و دولتی» متغیر است.

‌این روزنامه به نقل از مقامات آمریکایی نوشت که در حال حاضر رهبر ایالات متحده از «افزایش تدریجی نیروهای آمریکایی در منطقه و ادامه حمله به قایق‌هایی که گفته می‌شود قاچاق مواد مخدر در کارائیب و اقیانوس آرام انجام می‌دهند» ابایی ندارد.

 

