بازداشت یک فلسطینی دیگر در کرانه باختری اشغالی
نیروهای اشغالگر صهیونیست یک فلسطینی دیگر را در کرانه باختری اشغالی بازداشت کردند.

به گزارش ایلنا به  نقل از الجزیره، نیروهای رژیم صهیونیستی یک فلسطینی را در شهر رام الله در عملیاتی بازداشت کرند که گفته می‌شود در هماهنگی با سرویس اطلاعایت ارتش  این رژیم انجام داشته بازداشت کردند.

پلیس رژیم صهیونیستی مدعی شد که در پی مقاومت، به پای این فرد شلیک شد.

رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنایاتش  علیه غزه، سرکوب گسترده‌ای را در کرانه باختری اشغالی آغاز کرده است که منجر به شهادت بیش از ۱هزار فلسطینی، بازداشت هزاران نفر و تخریب صدها خانه و زیرساخت‌های مدنی شده است.

