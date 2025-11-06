خبرگزاری کار ایران
رژیم صهیویستی مرز با مصر را منطقه نظامی اعلام کرد

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مرز با مصر را منطقه نظامی اعلام کرد.

به  گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «یسرائیل کاتز»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که منطقه مرزی با مصر به یک منطقه نظامی تبدیل شده است.

کاتز، شب گذشته در مورد تهدید پهپاد  در مرز اراضی اشغالی و مصر بحث و گفت‌وگو کرد و به ارتش رژیم دستور داد تا منطقه مجاور مرز را به یک منطقه نظامی بسته تبدیل کند.

وزیر چنگ اسرائیل همچنین دستور داد که قوانین درگیری اصلاح شود تا امکان حمله به هر طرف که وارد منطقه محدود شده می‌شود، فراهم شود.

 

