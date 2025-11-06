نامه سرگشاده حزبالله به روسای سهگانه لبنان: سلاح مقاومت قابل مذاکره یا معامله نیست
حزبالله در نامهای سرگشاده به رؤسای سهگانه و مردم لبنان اعلام کرد که آتشبس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، نقشی اساسی در اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت داشته و این جنبش تاکنون به مفاد آن پایبند بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از العهد، حزبالله لبنان، امروز- پنجشنبه- در نامهای سرگشاده به میشل عون، رئیسجمهور؛ نبیه بری، رئیس پارلمان و نواف سلام، نخستوزیر این کشور، و همچنین به مردم لبنان، مخالفت قاطع خود را با هرگونه تلاش برای کشاندن لبنان به مذاکرات جدید که به نفع دشمن صهیونیستی و اهداف تجاوزکارانه آن باشد، اعلام کرد.
در این نامه آمده است که آتشبس ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان صورت گرفت، بخشی از اجرای قطعنامه بینالمللی ۱۷۰۱ است و دشمن را ملزم به عقبنشینی پشت خط آبی میکند. با این حال، حزبالله تأکید کرد که رژیم صهیونیستی به روال همیشگی، به نقض این آتشبس از طریق زمین، دریا و هوا ادامه داده و به هیچ دعوتی برای توقف تجاوزات خود پاسخ نداده و همچنان حاکمیت لبنان را نقض میکند.
حزبالله در نامه خود با انتقاد از تصمیم شتابزده دولت لبنان درباره «انحصار سلاح» تأکید کرد که این اقدام فرصتی برای دشمن جهت طرح مجدد مساله خلع سلاح مقاومت فراهم کرده است. این جنبش افزود که سلاحی که لبنان را حفظ کرده، موضوع مذاکره یا معامله نیست و تنها در چارچوب گفتوگوی ملی و استراتژی دفاعی کشور قابل بحث است.
حزبالله تأکید کرد که دشمن اسرائیلی تنها مقاومت را هدف نمیگیرد بلکه قصد دارد تمام ساختارهای لبنان را تضعیف کند و کشور را تحت فشار سیاسی و امنیتی قرار دهد. این جنبش از همه گروهها خواست تا در برابر باجخواهی و تجاوز دشمن متحد بایستند و هشدار داد که هرگونه مذاکره با دشمن تحت حمایت آمریکا، تنها به تحمیل امتیازات بیشتر منجر میشود.
حزبالله با تأکید بر اینکه موضع ملی باید بر اجرای کامل آتشبس و فشار بر دشمن برای پایبندی به آن متمرکز شود، هشدار داد که نباید به طرحهای مذاکره جدید کشیده شد که زمینهساز عادیسازی روابط یا تضعیف حق لبنان در مقاومت علیه اشغالگری باشد.
حزبالله خطاب به مردم لبنان نوشت: «تا زمانیکه اشغال و تجاوز در خاک لبنان ادامه دارد و مقاومت در دلهایمان شکستناپذیر است، عهد ما این است که در جایگاه عزت و حق باقی بمانیم و نه به سازش تن دهیم و نه عقبنشینی کنیم.»