اعضای ناتو باید خود را برای رویارویی بلندمدت با روسیه آماده کنند

اعضای ناتو باید خود را برای رویارویی بلندمدت با روسیه آماده کنند
دبیرکل ناتو، از کشورهای عضو این ائتلاف خواست تا برای «رویارویی بلندمدت» با روسیه آماده شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «مارک روته»، دبیرکل ناتو، از کشورهای عضو این ائتلاف خواست تا برای «رویارویی بلندمدت» با روسیه آماده شوند.

وی گفت که روسیه «همچنان اروپا و جهان را تهدید می‌کند.»

روته گفت: «روسیه همچنان یک نیروی بی‌ثبات‌کننده در اروپا و جهان باقی خواهد ماند... آن‌ها در حال آماده شدن برای یک رویارویی بلندمدت هستند و ما نمی‌توانیم ساده‌لوح باشیم؛ ما نیز باید آماده باشیم.»

این در حالی است که روسیه نگرانی خود را در مورد تقویت مداوم حضور ناتو در اروپا و رویکرد آن به مرزهایش بارها ابراز کرده است.

 

