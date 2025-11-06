به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، روزنامه حریت گزارش داد که حزب حاکم ترکیه در حال بررسی امکان ارائه طرحی برای آزادی «صلاح‌الدین دمیرتاش»، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌ و «عثمان کاوالا»، فعال سیاسی‌ است.

‌روزنامه ‌‌حریت نوشت که حزب حاکم در حال بررسی امکان ارائه این طرح برای آزادی دمیرتاش و کاوالا‌ است و خاطرنشان کرد که دادگاه حقوق بشر اروپا پیش از این احکامی در مورد ضرورت آزادی آن‌ها صادر کرده بود.

«دولت باغچلی»، رهبر حزب جنبش ملی‌گرا (MHP) و متحد حزب حاکم این کشور، پیش از این، از آزادی احتمالی دمیرتاش پس از حکم دادگاه دادگستری اروپا حمایت کرده بود.

در ماه ژوئیه گذشته، دادگاه حکم داد که بازداشت دمیرتاش ناقض حق آزادی اوست و برخی از اقدامات انجام شده علیه او انگیزه سیاسی داشته است.

وزارت دادگستری ترکیه تلاش کرد تا به این حکم اعتراض کند، اما دادگاه دادگستری اروپا از بررسی مجدد آن خودداری کرد و این تصمیم لازم‌الاجرا شد.

